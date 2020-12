216 Millionen Euro Budget

Das Budget für 2021 umfasst 260 Millionen Euro. Der Abgang wird zehn Millionen Euro beziffert. Dem entgegen stehen noch immer Rücklagen in der Höhe von 49 Millionen Euro. „Die Gemeinden sind ein Konjunkturmotor und es wäre falsch Investitionen zu verschieben. Wir werden uns nicht zurücklehnen sondern aus der Krise herausfinanzieren“, so Bürgermeister Günther Albel. Deshalb werde es bereits in den kommenden Wochen den Spatenstich für die Silicon Austira Labs erfolgen.