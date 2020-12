Auch während der Corona-Pandemie haben die Menschen den Wunsch nach körperlichen Veränderungen und Verschönerungen nicht verloren. Interessantes Detail einer neuen Umfrage: Die Maskenpflicht steigert das Interesse an Gesichts-OPs. Am gefragtesten sind - bei Frauen und Männern gleichermaßen - Faltenunterspritzungen. Das Interesse an Operationen ist in Wien am höchsten und in Kärnten am niedrigsten.