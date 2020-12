„Kinder sind jetzt immer im Haus. Sex nur im Auto möglich.“ So brachte ein lustvoller Vater, Mitte 50, auf den Punkt, warum er im ersten Lockdown seine Paarbeziehung nicht so leben konnte wie er wollte. Und tatsächlich ist Sex in der Pandemie oft ein Raumproblem. Von zehn Eltern haben nur vier einen Ort, an den sie sich zurückziehen und allein sein können. Wenn alle zu Hause sind, wird Solosex wie Partnersex zur logistischen Herausforderung.