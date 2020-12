Der Hauptzweck des iXpand Wireless Charger Sync besteht aber eigentlich darin, die auf dem Smartphone gespeicherten Daten zu zu sichern. Das funktioniert übrigens über die dazugehörige App mit jedem iOS- oder Android-Smartphone, also unabhängig davon, ob es sich per Qi-Standard kabellos laden lässt oder nicht. An Speicherplatz zur Verfügung stehen wahlweise 128 oder 256 Gigabyte, wobei angesichts der stetig steigenden Datenmengen der Griff zur größeren Variante ratsamer erscheint. Erwartungsgemäß schlägt sich dies allerdings im Preis nieder: Werden für die kleinere Variante rund 97 Euro fällig, so sind es für den doppelt so großen SSD-Speicher rund 140 Euro.