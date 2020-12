Corona, Lockdown, Weihnachtsstress - diese Kombination an Ausnahmesituationen zehrt am Nervenkostüm von so einigen. Und das bekommen nun auch jene Menschen zu spüren, die maßgeblich an einem gelungenen Weihnachtsfest mit beteiligt sind: die Christbaumhändler. Gernot Brandl ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft - doch heuer ist alles ein wenig anders. „Wenn man noch einen Baum will, sollte man sich beeilen“, so der Händler.