Mourli ist an der Medl Mühle, Mühlweg, in unmittelbarer Nähe der Lafnitz und zwei Kilometer entfernt von 7561 Poppendorf im Burgenland entlaufen. Er dürfte völlig orientierungslos sein, da die Besitzer erst zwei Tage davor aus Deutschland umgezogen sind. Hinweise bitte an Tel.: +49 176 460 759 82.