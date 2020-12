Kurz vor Weihnachten muss SPÖ-Gemeinderat Christian Oxonisch einen tragischen Verlust verkraften: Wie er am Donnerstag auf Facebook mit emotionalen Worten bekannt gab, sei seine Mutter an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben. In dem Video wandte der ehemalige Wiener SPÖ-Klubchef sich an seine Follower und appellierte eindringlich, sich nicht nur an die Corona-Maßnahmen zu halten, sondern sich auch testen zu lassen.