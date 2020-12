Italien fordert einen zeitgleichen Start der Corona-Impfkampagne in ganz Europa. „Wir sind dafür, dass die Impfungen in allen EU-Ländern am selben Tag starten. Niemand soll früher oder später beginnen. Wir hoffen, dass es zu einer Einigung kommt“, sagte der für die Pandemie zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri am Freitag.