Zeitersparnis

Ein Vorteil der RFID-Technik in der Werkstatt sei dagegen die Vermeidung der Fehlmontage beim Reifenwechsel, da jeder Chip seine individuelle Kennung trage. Dank der Reifenidentifikation mittels RFID-Chips könne die korrekte Reifendimension über die Fahrzeugelektronik an den Board-Computer übermittelt werden. Im Falle einer Fehlmontage zeige dieser dann eine entsprechende Warnung an, erläutert Ewert. Somit spare der Monteur Zeit, denn er bekomme beim Auslesen des RFID-Chips die Reifendaten direkt über den Screen des RFID-Lesegeräts angezeigt und müsse diese nicht per Hand und Auge checken. Schließlich könnten auch Lagerbestände durch das schnelle Auslesen der Reifendaten effizienter kontrolliert und der Bedarf an Neureifen somit einfacher angepasst werden.