Freies Stehen in Österreich großteils verboten

„Generell ist in Österreich das freie Stehen bzw. Übernachten abseits der offiziellen Campingplätze großteils verboten und kann mitunter hohe Strafen nach sich ziehen. Die konkreten Regelungen und Strafhöhen sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich“, so Mehlmauer. „Wer sich rücksichtsvoll verhält und vor allem vorab informiert, kann Strafen vermeiden.“