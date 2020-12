Ölversorgung in Bayern nicht gefährdet

„Nach dem derzeitigen Informationsstand ist die Ölversorgung Bayerns nicht gefährdet“, hieß es im Wirtschaftsministerium. „Die Raffinerien mussten bisher die Rohölverarbeitung noch nicht einstellen.“ Die Pipeline ist insgesamt 753 Kilometer lang und verläuft von ihrem Ausgangspunkt in Triest zunächst in Richtung Norden über Lienz in Osttirol und Kitzbühel Richtung Ingolstadt, wo sich die Leitung in einen kurzen östlichen und einen längeren westlichen Zweig teilt, der in Karlsruhe endet.