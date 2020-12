Biden verspricht 100 Millionen Geimpfte in 100 Tagen

Die USA sind zahlenmäßig das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Hier wurden bereits mehr als 15 Millionen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, mehr als 289.000 Infizierte starben. Der neu gewählte Präsident Joe Biden, der das Amt am 20. Jänner antritt, will in den danach folgenden 100 Tagen 100 Millionen Bürger gegen Corona impfen lassen.