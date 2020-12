Zu viele E-Autos, zu wenig Stromtankstellen: Zuletzt hat sogar der VW-Konzern gewarnt, dass das Ladenetz ausgereizt sei. Auch in Kärnten wird vor langen Staus an den E-Zapfsäulen gewarnt - vor allem im Reiseverkehr drohe Chaos. Damit der Strom fließen kann, hat das Kärntner Unternehmen EnerCharge neue Lösungen entwickelt. „2018 kam die erste Produktlinie auf den Markt“, erklärt Ruth Klauss von der Alpe Adria Energie-Gruppe. Künftig könne die Ladezeit auf wenige Minuten reduziert werden, neue Software- und Bezahlsysteme vereinfachen das Laden. Klauss: „Technisch sind wir am europäischen Markt führend. Wir wollen auch ins EU-Ausland exportieren und müssen uns vergrößern.“ Im Gailtal entsteht eine neue Entwicklungs- und Produktionsstätte, die binnen fünf Jahren 180 Jobs bringen soll.