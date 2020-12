Die Vorweihnachtszeit, in der viele Pakete versendet werden, ruft auch Internetbetrüger auf den Plan. Derzeit läuft eine Kampagne, bei der diese mit getürkten E-Mails abzocken. Die Gauner geben sich als Postzustelldienst aus und versuchen, an Daten zu kommen. Und viele Menschen fallen darauf herein.