Nachdem sich dieses Bild im Sommer annähernd wieder den langjährigen Normalwerten angenähert hatte, gab es mit dem weichen Lockdown ab 3. November einen merklichen Rückgang auf um die 63 Prozent und darüber bei dieser Mobilitätsgruppe. Dann ging es am ersten Tag des harten Lockdowns (17. November) auf rund 56 Prozent hinunter. Schon in den letzten Lockdown-Tagen verzeichnete man allerdings wieder „einen leichten Anstieg“, so Mario Mayerthaler von A1 und Michael Cik von Invenium. Die Werte von Montag, Dienstag und Mittwoch dieser Woche entsprechen nun „fast der Soft-Lockdown-Zeit“, mit über 65 Prozent in der Gruppe der „mobilen Personen“, so die Experten, die seit Beginn der Corona-Krise Informationen an Behörden liefern.