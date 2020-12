Dennoch verbinde Mama und Tochter auch sehr viel, erklärte die 47-Jährige stolz. „Wir lachen über die gleichen Dinge, wir essen beide zehn Knoblauchzehen am Tag, und offensichtlich hat Leni denselben Berufswunsch“, so Klum in Hinblick auf Lenis Ambitionen, bald in Mamas Fußstapfen als Model und vielleicht sogar als „GNTM“-Moderatorin zu treten.