Wolff geht davon aus, dass es in der Formel 1 künftig eine Gehaltsobergrenze für die Fahrer geben wird. „Der Salary Cap wird mit Sicherheit kommen.“ In den US-amerikanischen Ligen gebe es diese Struktur seit zehn Jahren. Man habe damit den „Wer bezahlt dem anderen mehr“-Wettbewerb der Milliardäre gestoppt und die Gehälter auf zugegeben sehr hohem Niveau gedeckelt. „Damit wurden die Unternehmen profitabel“, sagte Wolff und fügte an: „So bleibt der ganze Zirkus am Leben. Man kann nicht verlangen, dass Investoren in die Formel 1 einsteigen und auch bleiben, wenn sie jedes Jahr aufs Neue ihr Team subventionieren müssen.“