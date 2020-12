Gegen 21 Uhr lenkte der Grazer, der alleine unterwegs war, seinen Pkw in Hart (Bezirk Weiz) auf der L 64 vom Rechberg kommend in Richtung Passail. In einer Linkskurve dürfte der 23-Jährige rechts von der Fahrbahn abgekommen und etwa 30 Meter über eine schneebedeckte Wiese geschlittert sein. In weiterer Folge dürfte der Pkw in ein dort befindliches Bachbett gestürzt sein.