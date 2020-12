Opposition sieht „Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“

Die Bundesregierung konnte in der Nationalratssitzung jedoch nicht alle Vorhaben umsetzen. So konnte sie mit einer Gesetzesvorlage zur Bekämpfung von Geldwäsche keine dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen. FPÖ und NEOS sprachen bei den Regierungsplänen gar von einem Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, da dabei selbst bei routinemäßigen Betriebsprüfungen Einblick in Kontodaten genommen werden könnte.