Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Donnerstagabend mit einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung gewandt. Denn mit der Teilnahme an den Massentests könne jeder einen Beitrag leisten, Leben zu retten. „Daher meine Bitte: Wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, machen Sie mit und lassen Sie sich testen!“, so Kurz.