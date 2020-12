Das Biomasse-Heizkraftwerk in Wals-Siezenheim erhält 2021 eine weitere Biomasse-Anlage. Damit wird auch der CO2-neutrale Anteil an der Fernwärmeaufbringung erhöht. Mit der neuen Anlage können zukünftig zusätzlich 8.300 Haushalte mit Bio-Fernwärme und weitere 7.000 Haushalte in Salzburg mit Ökostrom versorgt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 38 Mio. Euro. 7,72 Mio. Euro investiert das Unternehmen in Photovoltaik sowie entsprechende Produktentwicklung und Kooperationen in dem Geschäftsfeld. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 zu den Top-5-Photovoltaik-Anbietern in Österreich zu gehören.