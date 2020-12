Die Stimmung ist – gelinde gesagt – gereizt, das zeigt ein „Krone“-Rundruf in den Bundesländern. Die Menschen wollen Weihnachten wohl nicht ohne ihre Liebsten verbringen. Das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage von marketagent.com. Demnach wollen 18 Prozent der Befragten nicht auf große Familientreffen verzichten. Eine fast gleich große Gruppe – 20 Prozent – will von Verwandtenansammlungen absehen. Bei Familienbesuchen Maske tragen will nur einer von zehn, auf den Mindestabstand achten jeder Dritte.