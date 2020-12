Abgespeckt – für Hinterhäuser das Unwort des Jahres – liest sich das Programm freilich nicht. Die heurigen Kassenschlager „Elektra“ und „Così fan tutte“ werden neuerlich gezeigt, in Summe sind sechs szenische und zwei konzertante Opern geplant. Auf Stars wie Anna Netrebko (in Puccinis „Tosca“), Teodor Currentzis (dirigiert Mozarts „Don Giovanni“) oder Ricardo Muti (80. Geburtstag und 50-jähriges Festivaljubiläum) muss also nicht verzichtet werden.