Der Nasen-Rachenabstrich sollte nur von geschultem, routiniertem Personal durchgeführt werden, weil es schon einiges an Know-How braucht. Erstens muss man die Abstrich-Bürste recht weit in den Nasenraum – sicher rund zehn Zentimeter – einführen. Hier haben Laien oft Skrupel. Beim Einführen muss man darauf achten, flach am Nasengrund zu bleiben, um so in den Rachenraum zur richtigen Abstrichstelle zu gelangen.