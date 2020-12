Das Frauenteam des FC Bayern München hat seine Siegesserie auch in der Fußball-Champions-League fortgesetzt. Die Team um die ÖFB-Teamspielerinnen Carina Wenninger und Sarah Zadrazil gewann das Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Ajax Amsterdam am Donnerstag 3:1 und hat in der Retourpartie am Mittwoch alle Trümpfe in der Hand. Zadrazil leitete das 1:0 (57.) mit ein, nach ihrer Flanke schoss Lea Schüller Ajax-Spielerin Kay-Lee de Sanders an, die den Ball ins eigene Tor befördert