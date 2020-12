Falsche Ergebnisse bis Verletzungen möglich

Von den 1148 durchgeführten Antigentests in Annaberg-Lungötz waren zwei positiv – das sind 0,17 Prozent. In Tirol lag die Quote bei 0,28 Prozent. „Der Rachen wird nicht erreicht, wenn man zu wenig tief in die Nase eindringt oder man zu steil nach oben Richtung Nasendach zielt“, erklärt der Salzburger HNO-Arzt Dr. Michael Pimpl. Die Hauptgefahr: falsch-negative Testergebnisse. Auch Verletzungen seien bei falscher Einführung möglich, das Risiko sei aber gering, so Pimpl.