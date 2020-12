Kalte Dusche

Nachdem im heurigen Frühjahr dann auch SP-Stadtchef Klaus Luger Gefallen an der Idee fand, wollte Hein das Projekt nun endlich ins Rollen bringen. Doch im gestrigen Gemeinderat folgte dann die kalte Dusche. Die anderen Fraktionen enthielten sich, und auch beim Bürgermeister dürfte die Begeisterung abgekühlt sein, nachdem seine SPÖ ebenfalls nicht dafür stimmte. „Jetzt folgt wahrscheinlich die Ausrede, dass man dem Prozess rund um das Insel-Konzept am Jahrmarktgelände nicht vorgreifen wolle. Aber dann hätten sie zumindest eine Zuweisung in den Ausschuss vorschlagen können“, so der enttäuschte Hein.