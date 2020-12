Phänomenales Ergebnis

Da Johanna extrem dünn war, blieb Miriam Gahleitner mit ihr zehn Wochen in der Kinder-Reha „kokon“ in Rohrbach-Berg, wo am 14.…August die Sonde entfernt und sie an Essen gewöhnt wurde. Mama Miriam: „Das Ergebnis war phänomenal - Johanna wiegt jetzt 7,5 Kilo, entwickelt sich normal. Ihre Lieblingsspeisen sind Leberkäse mit Pfefferoni oder Würstel und Speck mit Senf.“