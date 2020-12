Lichte waren die öffentlichen Forderungen nach mehr Einsatzzeit ein Dorn im Auge. Der Deutsche erteilte den Wunsch Stögers vorerst eine Absage: „Die eine Möglichkeit ist, es nicht zu lesen, dann braucht man auch nicht darauf reagieren. Die andere Möglichkeit ist, genau so weiterzumachen wie vorher auch. Also es wird keinem Spieler die Möglichkeit gegeben, mehr Minuten zu bekommen, weil er das in irgendeiner Zeitung gerne hätte.“