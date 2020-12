„Knallharter“ Kanzler? Während in den Intensivstationen der Spitäler die Ärzte und das Pflegepersonal anhaltend am Limit arbeiten und sich immer mehr dem Zustand der Erschöpfung nähern weitet sich die Diskussion darüber aus, wie wir in Österreich Weihnachten und Silvester werden feiern können, wie wir Weihnachten und Silvester feiern dürfen. Aber auch darüber, wie die Österreicher letztlich tatsächlich tatsächlich feiern werden. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die ins Auge gefassten Lockerungen für die Tage um Weihnachten zwar kommen, Silvester aber von der Lockerungsliste gestrichen wird - während es in Deutschland mehr und mehr nach einem allgemeinen Feiertags-Lockdown aussieht. Die Stimmungslage der Österreicher zeichnen einige aktuelle Zahlen. So sagte in einer marketagent.com-Umfrage jeder Fünfte, er wolle nicht auf große Familientreffen verzichten. Eine market-Umfrage stellt der Regierung ein aktuell schlechtes Zeugnis aus. Da wundert es auch wenig, wenn acht von zehn Österreichern mit einem 3. Lockdown rechnen. Den möge uns der Bundeskanzler ersparen, wünscht sich heute „Krone“-Postler Michael Jeannée in seiner Kolumne. „Verantworten Sie eine stille Nacht und eine Silvesterparty, wie wir sie noch nie erlebt haben“, schreibt Jeannée und unterstreicht seinen Appell an den Bundeskanzler mit deutlichen Worten: „Seien Sie hart. Knallhart.“ Danach sieht es derzeit nicht aus. Noch nicht.