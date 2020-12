„In Untergruppen laufen auf Beamtenebene Gespräche. Aber meine Geduld mit der politischen Ebene reißt natürlich langsam“, leitet Steinkellner seinen Appell an die grüne Infrastrukturministerin ein: „Es fehlt die Unterschrift Gewesslers unter dem ausverhandelten Memorandum, wo Stadt Linz, Land OÖ und Ministerium einen Letter of Intent (Absichtserklärung) unterzeichnen, dass wir die Stadtbahn verwirklichen. Wir finanzieren ja bereits Vorkosten“, so der Landespolitiker.