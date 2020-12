Der Saalfeldener blüht bei den Heimrennen in Hochfilzen regelmäßig auf, kletterte bereits dreimal auf das Stockerl eines Einzelrennens. Ein Kunststück, das keinem anderen Österreicher in diesem Jahrhundert vergönnt war. „Ich hatte auch Rennen, an die ich mich nicht gerne erinnere. Oft brauche ich aber wohl einen g’scheiten Druck, damit es hinhaut“, grinst der Routinier. Der mit 37 Jahren oft ältester Starter im Weltcupfeld ist. „Es kommt schon mal vor, dass ich als Oldie bezeichnet werde“, grinst er, „ständig Sprüche zu hören, muss aber echt nicht sein.“