Hildegard Hönemann aus Haag/H. ist eine Frau, die das Herz am rechten Fleck trägt. Sie hat Courage und greift ein, wenn jemand in Not ist. Ihren Nachbarn Manfred A. rettete sie am Mittwoch aus einer Notlage. Nach einem Sturz konnte er nicht aufstehen, machte sich durch Schüsse bemerkbar. Hönemann eilte zu Hilfe.