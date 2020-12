Parallel observierte die Polizei in Baden einen Österreicher (49), der regelmäßig Kokain aus Ungarn importierte. Im Oktober gelang letztlich der Zugriff: Samt zweier Rumänen (27 und 41) wurde er in einem Auto beim Waffenverkauf beobachtet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Rumänen-Duo neben zwei anderen Fällen auch den Tresor des Kriegsfanatikers in Wiener Neustadt geknackt hatte. Das Trio ist in Haft.