Es ist eine der beliebtesten Skitouren in der näheren Umgebung der Stadt Salzburg: Der Aufstieg zum Zinkenkogel zieht jährlich tausende Tourengeher an - oft auch in den Abendstunden. Anrainer beschweren sich immer wieder über Lärm und die verzwickte Parksituation. Halleins Gemeindevertretung beschloss am Donnerstagabend neue Aufstiegszeiten: Künftig ist der Aufstieg von Montag bis Mittwoch von 8 bis 22.30 Uhr erlaubt, Donnerstag bis Sonntag von 8 bis 17.30 Uhr. „Diesen Vorschlag haben die Zinkenlifte, das Zinkenstüberl und die Tourengehervereine gemeinsam erarbeitet“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).