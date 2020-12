Die Uni Salzburg kommt nicht zur Ruhe: Nachdem es in den vergangenen Tagen von allen Seiten Kritik hagelte, wandte sich der Uni-Rektor nun per E-Mail an die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH). Die Vorwürfe könne er nicht nachvollziehen: „Wir waren und sind immer gesprächsbereit, haben vieles für die ÖH in die Wege geleitet und hören dann ’hintenherum’ in den Presseaussendungen, dass wir nicht mit ihnen reden.“ Erschüttert zeigte sich Lehnert auch, dass die Studierenden damit an die Öffentlichkeit gingen.