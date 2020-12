Florian König übernimmt

Ihm nachfolgen soll Florian König. Er war 20 Jahre lang der Formel-1-Kompagnon von Niki Lauda bei Grand-Prix-Übertragungen von RTL. „Ich bin dankbar, so einen außergewöhnlichen Charakter kennenglernt zu haben“, sagte König in einem Interview anlässlich Laudas Tod über den dreifachen Formel-1-Weltmeister. Im November 2017 trat Lauda überraschend als TV-Experte zurück. Jetzt also dürfte König auf Fußball umsatteln.