Fehler in Kauf nehmen

Wieso ist der eigentlich so viel aussagekräftiger? Das weiß Hellmut Samonigg, Rektor der Meduni Graz. „Ein Antigen-Test kann mit Antikörpern die Eigenschaften an der Oberfläche eines Virus messen.“ Er kann also sagen, ob sich ein Coronavirus im Körper befindet - von denen gibt es allerdings mehr als nur das eine, das die Pandemie ausgelöst hat. „Einfach gesagt kann er also ein Auto erkennen, aber nicht das Modell unterscheiden.“ Das kann nur ein PCR-Test, der die genetische Substanz misst.