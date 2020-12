In Berliner Versteck gefasst

Jetzt, nach mehr als eineinhalb Jahren, ist die Flucht zu Ende: Wie heimische Justizkreise bestätigten, ist der per europäischen Haftbefehl von der Wiener Staatsanwaltschaft gesuchte Verdächtige gefasst! Nach einem Tipp aus rumänischen Ermittlerkreisen hatten sich SOKO-Beamte und Kollegen der Zielfahndung in Berlin auf die Lauer gelegt. Tatsächlich flog Julian H. am Donnerstag aus Osteuropa in die deutsche Hauptstadt. In einem Versteck schlugen die Ermittler zu: Für ihn klickten die Handschellen, er soll rasch ausgeliefert werden.