Zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Frankfurt an der Oder den Antrag der Umweltschützer abgelehnt, das Oberverwaltungsgericht als nächste Instanz hatte dem Antrag aber am Donnerstagabend entsprochen. Der Eilantrag der Umweltverbände richtete sich gegen die vorzeitige Zulassung der Rodung von 82,9 Hektar Wald auf dem für die Tesla-Fabrik vorgesehenen Grundstück in Grünheide bei Berlin.