Das Frische-Startup „Ich+“ bietet über seinen Onlineshop eine Vielzahl von unterschiedlichen Obst- und Gemüseboxen an, welche an jede Adresse in ganz Österreich, frisch wie nie, plastikfrei und Co2-neutral mit der Post zugestellt werden. Die Vitaminboxen eigenen sich als ideales, vitaminreiches Geschenk, um an all jene DANKE zu sagen, welche immer für einen da sind. Den fruchtigen Vitamingruß gibt es in unterschiedlichen Größen, alle Vitaminboxen finden Sie unter www.ichplus.at.