Generell erinnert auch die Optik an Sportsitze fürs Auto - inklusive hier in Rot ausgeführten Akzenten und zwei Öffnungen am Kopfteil, die dem Sessel eine futuristische Anmutung verleihen. Im Gaming-Stüberl erscheint das passender als im Büro. Andererseits: Im Vergleich zu den bunten Gaming-Stühlen anderer Hersteller sticht der Omen Citadel nicht ganz so hervor. Unter seinesgleichen ist er geradezu elegant.