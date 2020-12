Cool und interessant – so beschreibt Flo Baltram seine Erfahrungen, die er im Bulls-Team nach Ende der Corona-Auszeit machen durfte. Erst als Center mit Hughes und Tom Raffl, nun am Flügel an der Seite von Rauchenwald und Hughes. Beim 5:2 in Graz am Mittwoch wurden die guten Leistungen mit einem Doppelpack belohnt.