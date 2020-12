Hamilton-Entscheidung fällt kurzfristig

Bereits am Freitag stehen in Abu Dhabi die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Ob Hamilton teilnimmt, dürfte sich offenbar sehr kurzfristig entscheiden. Nach einem positiven Coronavirus-Test am Montag vor einer Woche musste sich der 35-Jährige in Bahrain in Quarantäne begeben. In Abu Dhabi darf Hamilton nur antreten, wenn er die Freigabe der Ärzte bekommt.