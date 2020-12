400 statt 600 Plätze

Über der Saison schwebt Ungewissheit: „Es ist keinesfalls garantiert, dass wir am 7. Jänner aufsperren dürfen.“ Wie viele andere Betriebe hat man sich vorbereitet – innen 400 statt 600 Sitzplätze, Trennwände, maximal 6er-Tische, verglaste Kassen, automatische Seifenspender am WC. Das Personal musste Riedlsperger schon mehrfach vertrösten. Eines der geringeren Übel ist, dass seine ausländischen Mitarbeiter nach der Anreise fünf Tage in Quarantäne müssen: „Ein ausländischer Corona-Test zählt nämlich nicht.“