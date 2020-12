Heute ist der internationale Tag der Menschenrechte und auch der letzte Tag der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Es ist noch immer traurige Realität: 20% aller Frauen (>15 Jahre) in Österreich werden in ihrem Leben mit psychischer oder sexueller Gewalt konfrontiert - international ist die Zahl noch dramatischer! Dabei kann Gewalt in ganz unterschiedlichen Formen auftreten: Es gibt körperliche, sexuelle, psychische und mittlerweile auch Cybergewalt. Besonders in Zeiten von Lockdown und Corona ist das Thema präsenter denn je, weil sich das Leben nach innen verlagert. Wie kann diese Situation endlich verbessert werden? Die Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab soll aufklären.