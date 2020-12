Paradox: Am wenigsten Pleiten im tourismuslastigen Westen

Im stark vom Tourismus abhängigen und unter der Krise besonders leidenden Westen Österreichs sind die Unternehmenspleiten laut Creditreform-Hochrechnung besonders stark zurückgegangen: in Tirol um 58 Prozent, in Vorarlberg um 52 und in Salzburg um 51 Prozent. In Wien gab es mit knapp elf Insolvenzen pro 1000 Firmen den höchsten Wert, in Vorarlberg mit 3,5 den geringsten. Der Österreich-Schnitt lag bei knapp mehr als sechs von 1000 Betrieben. Der Rückgang der Firmenpleiten erfolgte quer über alle Branchen.