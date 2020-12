Den bisher in der St. Pöltner Verkehrspolitik gesetzten Schritten kann Formanek nicht allzu viel Positives abgewinnen: „Schön, die geplante Ausweitung der Betriebszeiten der LUP-Busse ist okay, aber es fehlt ein planvolles Vorgehen.“ Denn es stehen heute viele Möglichkeiten bereit, um in der Landeshauptstadt von A nach B zu gelangen. „Das muss aber in einem Gesamtverkehrskonzept abgebildet sein“, sagt Formanek: „Derzeit gibt es unterschiedliche Konzepte für Auto, Fahrrad oder Öffis. Die Folge sind Überlastungen oder Radwege, die im Nirwana enden.“