Antikörper sowie sogenannte T-Zellen suchen Wissenschafter der Danube Private University (DPU) in Krems im Blut der knapp 150 Studienteilnehmer, denen eines gemeinsam ist: Sie alle waren im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert. Erhoben wird in der neuerlichen Testreihe der Status des Immunsystems der Betroffenen, also ob die Personen heute noch vor der Krankheit geschützt sind.