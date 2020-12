Insgesamt 380 neue, und somit weiterhin deutlich zu viele Corona-Fälle traten gestern hierzulande neu zutage. Weil die Maßnahmen der Bundesregierung trotz der hohen Fallzahlen aber gelockert wurden, fürchten viele Landsleute nun eine neue Infektionswelle und üben Kritik an den einzelnen Öffnungsschritten. Wirbel gibt es etwa um dem Adventzauber in der Kremser Innenstadt. Abstände sollen vor Ort nicht eingehalten worden sein und das rege Treiben gar an einen echten Weihnachtsmarkt erinnern.